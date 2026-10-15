В Оренбурге 15 октября начался отопительный сезон

Тепло в дома через централизованные сети начнут подавать сегодня, 15 октября. Теплоснабжающим организациям поручено приступить к отпуску тепловой энергии и теплоносителя, а потребителям — обеспечить их прием. Организацию исполнения постановления поручили заместителю главы Оренбурга по жилищно-коммунальному хозяйству.