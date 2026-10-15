В Оренбурге 15 октября начался отопительный сезон
В других муниципалитетах региона он стартовал 2 октября
В Оренбурге установили дату начала отопительного периода 2026–2027 годов. Соответствующее постановление накануне, 13 октября, подписал мэр города Альберт Юмадилов. Документ был опубликован на официальном портале города.
Тепло в дома через централизованные сети начнут подавать сегодня, 15 октября. Теплоснабжающим организациям поручено приступить к отпуску тепловой энергии и теплоносителя, а потребителям — обеспечить их прием. Организацию исполнения постановления поручили заместителю главы Оренбурга по жилищно-коммунальному хозяйству.
Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что отопительный сезон в регионе начался 2 октября. Тепло получили девять муниципалитетов: Александровский, Бугурусланский, Красногвардейский, Сакмарский и Шарлыкский районы, ЗАТО Комаровский, а также Бугуруслан, Сорочинский и Ясненский округа.