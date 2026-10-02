В Оренбургской области начался отопительный сезон

Отопительный сезон официально стартовал в девяти муниципалитетах Оренбургской области. По данным регионального правительства на 2 октября, тепло начали подавать в Александровском, Бугурусланском, Красногвардейском, Сакмарском и Шарлыкском районах, ЗАТО Комаровский, а также в Бугуруслане, Сорочинском и Ясненском округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следующими к пуску тепла подключатся Абдулинский округ, Домбаровский, Переволоцкий, Саракташский, Северный и Тоцкий районы — с 5 октября. Пономаревский район получит тепло 6 октября, Кувандыкский округ — 7 октября. Пробные топки с подачей тепла на социальные объекты уже идут в пяти территориях: Абдулинском и Кувандыкском округах, Октябрьском, Саракташском и Сакмарском районах.

Администрации городов и районов принимают решение о старте сезона самостоятельно, ориентируясь на погодные условия и статистику прошлых лет. Отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 °C или ниже в течение пяти суток.

В пресс-службе также уточнили, что на данный момент готовность объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему сезону превышает 96,5%. Минстрой региона ведет ежедневный контроль за готовностью муниципалитетов, теплоснабжающих организаций и потребителей.

Яна Вежлева