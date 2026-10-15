В Березовском в ДТП с грузовиком пострадали восемь пассажиров автобуса

По предварительным данным, водитель грузовика MAN с полуприцепом при выезде с прилегающей территории и повороте не предоставил преимущество в движении автобусу «Вектор Некст» и столкнулся с ним. В момент аварии в салоне находилось около 25 пассажиров. Пострадавшим на месте оказывают помощь медики.