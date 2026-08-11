Мосгорсуд узаконил арест Дианы Шурыгиной по делу о распространении порнографии

Оставлено в силе решение Троицкого районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей блогера Дианы Шурыгиной (Шляниной). Решение приняла апелляционная инстанция Московского городского суда. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Диане Шурыгиной инкриминируется изготовление и распространение порнографии (п. «а», ч. 3, ст. 242 УК). Ей грозит до шести лет лишения свободы. В июле блогера перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Она арестована до 19 августа.

Диана Шурыгина участвовала в программе «Пусть говорят» на Первом канале в 2017 году, когда ей было 16 лет. На шоу она обвинила 21-летнего молодого человека в изнасиловании. После этого его приговорили к восьми годам лишения свободы, но защита добилась сокращения срока. Он вышел на свободу в 2018 году и занялся правозащитной деятельностью.

Георгий Портнов