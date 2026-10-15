На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области изменили схему проезда на развязке
На 1001-м км федеральной автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области изменилась схема проезда. Об этом сообщили в ГК «Автодор».
«В связи с реконструкцией вводится новая схема на развязке между Новошахтинском и Шахтами. Движение в направлениях Ростова-на-Дону и Москвы вновь открыто по основному ходу»,— пояснили в компании.
Для проезда между Новочеркасском и соседними городами автомобилистам рекомендуют пользоваться съездами клеверной развязки. Водителей просят заранее планировать маршруты и ориентироваться на установленные знаки.