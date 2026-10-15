Полиция Сургута с помощью дрона выявила наркозакладчиков со 155 свертками
В Сургуте полицейские при помощи беспилотника пресекли попытку незаконного сбыта крупной партии наркотиков, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Подозрительную активность выявили в лесном массиве.
В результате в лесу задержали двух подозреваемых: 23-летнего ранее судимого местного жителя и его напарника-студента. Там они, по версии следствия, планировали сбыть вещества. При личном досмотре и последующем обыске в арендованном жилье полицейские изъяли более 155 свертков с наркотиком, а также упаковочные материалы, весы, мерную посуду, SIM-карты и банковские карты. Назначена дополнительная проверка для определения общего веса изъятой партии веществ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд избрал в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.