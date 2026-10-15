В Дагестане подключат к 4G 80 отдалённых населенных пунктов
В Дагестане в 2026 году планируют завершить подключение к мобильному интернету четвёртого поколения 80 отдалённых малых населённых пунктов. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития, информации и печати.
Мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). «Проект стартовал в республике в 2022 году. Изначально проект охватывал населённые пункты с численностью от 100 до 500 человек, а с 2025 года расширен до населённых пунктов с числом жителей до 1000 человек»,— пояснили в ведомстве. По их данным, в 2025 году в рамках проекта в республике ввели в эксплуатацию 54 базовые станции связи.
Таким образом, с учётом плана текущего года количество базовых станций, построенных в отдалённых сёлах Дагестана за два года, должно приблизиться к 134 — важная цифра для горного региона, где именно отдалённые населённые пункты дольше всего оставались вне зоны уверенного приёма.