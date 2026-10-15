Прибыль крупных торговых организаций Ростовской области упала на треть
Совокупная прибыль крупных и средних торговых организаций Ростовской области за январь—июнь 2026 года составила 17,4 млрд руб., сократившись на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата.
Доля прибыльных компаний при этом снизилась незначительно — до 75,3% против 76,1% годом ранее. Основную массу прибыли обеспечила оптовая торговля: 61,4% общей суммы. На розничные предприятия пришлось 30,5%, на торговлю автотранспортными средствами и их ремонт — 7,1%.
Общая сумма убытка за полугодие составила 12,6 млрд руб., сократившись на 10,5%. Убыточными оказались 24,7% организаций — на 0,8 п. п. больше, чем годом ранее. Структура убытков при этом почти зеркальна структуре прибыли: 95,7% пришлось на оптовую торговлю (кроме торговли автомобилями и мотоциклами), 2,6% — на торговлю автотранспортом и ремонт, 1,7% — на розницу.
Сальдированный финансовый результат сложился в сумме 4,8 млрд руб. — всего 40,3% от уровня января—июня 2025 года. Рентабельность проданных товаров, работ и услуг по виду деятельности «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» снизилась на 0,45 п. п., до 2,9%. Любопытно, что картина по сегментам неоднородна: в рознице рентабельность выросла на 1 п. п., до 8,5%, в опте — снизилась на 0,7 п. п., а в торговле автотранспортом убыточность бизнеса, напротив, сократилась на 1,05 п. п.