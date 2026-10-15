Прибыль крупных торговых организаций Ростовской области упала на треть

Сальдированный финансовый результат сложился в сумме 4,8 млрд руб. — всего 40,3% от уровня января—июня 2025 года. Рентабельность проданных товаров, работ и услуг по виду деятельности «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» снизилась на 0,45 п. п., до 2,9%. Любопытно, что картина по сегментам неоднородна: в рознице рентабельность выросла на 1 п. п., до 8,5%, в опте — снизилась на 0,7 п. п., а в торговле автотранспортом убыточность бизнеса, напротив, сократилась на 1,05 п. п.