В отношении ростовской фирмы «Строймонтаж» ввели наблюдение из-за долга в 24 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области признал обоснованными требования МУП «Водоканал города Новороссийска» к ростовскому ООО «Строймонтаж» и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Сумма претензий, включенных в третью очередь реестра требований кредиторов, составляет 24,53 млн рублей. Временным управляющим утвержден Виктор Шатохин (член СРО АУ СЗ, Новороссийск). На управляющего возложена обязанность представить суду отчет о финансовом состоянии «Строймонтажа» и заключение о наличии или отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Первое собрание кредиторов и рассмотрение итогов наблюдения назначены на 10 марта 2027 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строймонтаж» зарегистрировано в 2015 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Уставный капитал компании составляет 20 тысяч рублей. Учредитель — Роман Афанасенко. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
С даты вынесения определения в отношении компании вступили в силу ограничения, предусмотренные статьей 63 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В частности, на период процедуры действуют правила, установленные статьей 64 закона, ограничивающие полномочия органов управления должника. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок.