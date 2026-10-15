В отношении ростовской фирмы «Строймонтаж» ввели наблюдение из-за долга в 24 млн рублей

По данным системы « СПАРК-Интерфакс», ООО «Строймонтаж» зарегистрировано в 2015 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Уставный капитал компании составляет 20 тысяч рублей. Учредитель — Роман Афанасенко. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.