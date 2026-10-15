В Кузбассе на пять лет осудили координатора запрещенной религиозной организации

Калтанский райсуд Кемеровской области вынес приговор последователю религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Его признали виновным в организации деятельности экстремистской организации и участии в ее деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), назначив пять лет лишения свободы с ограничением свободы на год, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.