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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Сибирь

В Кузбассе на пять лет осудили координатора запрещенной религиозной организации

Калтанский райсуд Кемеровской области вынес приговор последователю религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Его признали виновным в организации деятельности экстремистской организации и участии в ее деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), назначив пять лет лишения свободы с ограничением свободы на год, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, несмотря на запрет деятельности религиозной организации, житель Кузбасса продолжал координировать ее работу. В 2020—2021 годах он организовывал видеоконференции, распределял обязанности между последователями и формировал графики мероприятий.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Александра Стрелкова