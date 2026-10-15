В Крыму запустили обход Алушты, на Кубани обновили трассу между станицами
В Крыму открыли движение по обходу Алушты протяженностью 7,8 км, а в Краснодарском крае после ремонта ввели в эксплуатацию 19-километровый участок дороги между станицами Выселки и Кирпильской. Новые участки автодорог также открыли в Ленинградской и Оренбургской областях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Церемония открытия состоялась 14 октября в Краснодаре в рамках специализированной выставки «Дорога-2026». В мероприятии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Андрей Никитин, глава Росавтодора Роман Новиков и руководители регионов.
В Крыму новый обход Алушты позволит вывести транзитный транспорт за пределы города и сократить время в пути между Симферополем и Ялтой. Трасса сопряжена с федеральной дорогой «Таврида». Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что к 2030 году планируется полностью реконструировать трассу к Южному берегу Крыма за счет строительства еще одного участка через Ангарский перевал.
В Краснодарском крае после ремонта открыли участок дороги «станица Выселки — станица Кирпильская» протяженностью 19 км.
В Ленинградской области для движения запустили участки трасс А-181 «Скандинавия» и Р-23. Их расширили до шести и четырех полос соответственно, а также установили разделители транспортных потоков. По данным правительства, модернизация повысила доступность населенных пунктов, сократила время в пути и повысила безопасность дорожного движения.
В Оренбургской области до четырех полос расширили федеральную трассу М-5 «Урал» на подъезде к областному центру. Автодорога входит в международный транспортный коридор Европа — Западный Китай и используется как для международных перевозок, так и для поездок местных жителей в Оренбург и обратно.