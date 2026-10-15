В Крыму запустили обход Алушты, на Кубани обновили трассу между станицами

В Крыму новый обход Алушты позволит вывести транзитный транспорт за пределы города и сократить время в пути между Симферополем и Ялтой. Трасса сопряжена с федеральной дорогой «Таврида». Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что к 2030 году планируется полностью реконструировать трассу к Южному берегу Крыма за счет строительства еще одного участка через Ангарский перевал.