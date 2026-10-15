Красноярцы обыграли «Калугу» в футбольном Кубке России

Матч прошел в Красноярске 14 октября. Хозяева выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Яна Цеся в первом тайме и Андреа Чуканова во втором. «Калуга» в настоящее время замыкает турнирную таблицу в группе «Золото» Второй лиги.