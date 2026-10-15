Красноярцы обыграли «Калугу» в футбольном Кубке России
«Енисей» вышел в следующий этап Кубка России по футболу сезона 2026/2027. В матче пятого раунда красноярцы обыграли «Калугу».
Матч прошел в Красноярске 14 октября. Хозяева выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Яна Цеся в первом тайме и Андреа Чуканова во втором. «Калуга» в настоящее время замыкает турнирную таблицу в группе «Золото» Второй лиги.
В шестом раунде «Енисей» сыграет с победителем пары, составленной из команд Первой лиги: «Нижний Новгород» — «Шинник» (Ярославль).