Погрузка угля выросла в сибирских регионах по итогам девяти месяцев
Погрузка угля выросла в основных угледобывающих регионах Сибирского федерального округа по итогам января—сентября 2026 года. Итоги за девять месяцев подвела пресс-служба ОАО «РЖД».
По данным компании, объем погрузки в Кемеровской области составил 130,8 млн т. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Республике Хакасия показатель вырос на 9,1% до 18,5 млн т. В Новосибирской области — на 10,5% до 10,4 млн т.
«Работаем над увеличением лимитов гарантированной перевозки кузбасского угля на 2027 год. Кузбасс — единственный регион, заключивший с железнодорожниками соглашение о фиксированных объемах отгрузки. Выполняем его четко. Рассчитываем на дальнейший прирост показателей», — сообщил 14 октября губернатор Кузбасса Илья Середюк по итогам совещания с участием руководителей угледобывающих предприятий и РЖД.
С начала года общая погрузка экспортного угля в восточном направлении достигла 93,1 млн т. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее прирост составил 5,8%.