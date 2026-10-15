Погрузка угля выросла в сибирских регионах по итогам девяти месяцев

По данным компании, объем погрузки в Кемеровской области составил 130,8 млн т. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Республике Хакасия показатель вырос на 9,1% до 18,5 млн т. В Новосибирской области — на 10,5% до 10,4 млн т.