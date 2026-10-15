Почти 800 тысяч рублей долга погасил Донецк по итогам проверки КСП
Контрольно-счетная палата Ростовской области подвела итоги проверки формирования налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в городе Донецке. По итогам проверки город погасил почти 800 тыс. руб. долга, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Проверка выявила ряд нарушений и недостатков: в формировании и оценке налоговых расходов, администрировании доходов, взыскании задолженности в бюджет, учете и распоряжении муниципальным имуществом, а также в ведении бухгалтерского учета. По итогам контрольного мероприятия главе города направили представление — принять меры для устранения нарушений в полном объёме и не допускать их впредь.
Администрация Донецка отчиталась о довольно масштабной «работе над ошибками». Принято десять муниципальных правовых и распорядительных актов, погашена задолженность в бюджет на 793,8 тыс. руб. Активизирована претензионно-исковая работа, при этом безнадежная к взысканию задолженность на 862,3 тыс. руб. списана.