Почти 800 тысяч рублей долга погасил Донецк по итогам проверки КСП

Проверка выявила ряд нарушений и недостатков: в формировании и оценке налоговых расходов, администрировании доходов, взыскании задолженности в бюджет, учете и распоряжении муниципальным имуществом, а также в ведении бухгалтерского учета. По итогам контрольного мероприятия главе города направили представление — принять меры для устранения нарушений в полном объёме и не допускать их впредь.