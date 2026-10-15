На Дону составили перечень АЗС для продажи топлива в канистры
В Ростовской области составили адресный перечень автозаправочных станций, где можно будет купить топливо в канистры. Об этом сообщили на 38-м заседании Законодательного собрания региона.
«Принято решение составить перечень станций, на которых возможен отпуск топлива организациям и гражданам в сертифицированные емкости. В него вошли "Газпром сеть АЗС", "Флэш Энерджи" и "РН-Ростовнефтепродукт",— рассказал заместитель председателя комитета донского парламента Борис Вальтер.
Перечисленные компании согласились оказывать содействие жителям при строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Впрочем, не без оговорок: на станциях «РН-Ростовнефтепродукта» в малые емкости отпускают только дизельное топливо.
Таким образом, регион формально закрепил легальные точки розничного отпуска топлива в тару — мера, призванная упорядочить рынок и ограничить стихийную торговлю бензином с рук.