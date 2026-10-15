В Ростове-на-Дону заключат договор о КРТ в районе Нахичевани
Правительство Ростовской области распорядилось заключить договор о комплексном развитии территории (КРТ) площадью около 9,9 тыс. кв. м в Ростове-на-Дону. Подписать соглашение предстоит региональному правительству, городской администрации и АО «Специализированный застройщик „Жилой комплекс на 24-й линии“». Распоряжение за подписью губернатора Юрия Слюсаря уже издано.
Речь идет о участке в границах квартала между улицами Ченцова и Налбандяна, 24-й и 26-й линиями. Проект запускается по инициативе правообладателя — классическая модель КРТ, при которой девелопер сам определяет судьбу территории. Ключевые параметры развития в распоряжении не уточняются: объем инвестиций, сроки реализации и облик будущей застройки пока не раскрываются.
По данным системы «Спарк», АО «Специализированный застройщик „Жилой комплекс на 24-й линии“» зарегистрировано в 2009 году, а до ребрендинга носило название АО «50 автомобильный ремонтный завод». Генеральным директором указан Аскер Хапаев, компания входит в периметр «Вертол-девелопмента».
Что должно появиться на месте промзоны в квартале у Дона, город узнает позже — после утверждения документации по планировке территории.