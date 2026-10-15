В Ростове-на-Дону заключат договор о КРТ в районе Нахичевани

Речь идет о участке в границах квартала между улицами Ченцова и Налбандяна, 24-й и 26-й линиями. Проект запускается по инициативе правообладателя — классическая модель КРТ, при которой девелопер сам определяет судьбу территории. Ключевые параметры развития в распоряжении не уточняются: объем инвестиций, сроки реализации и облик будущей застройки пока не раскрываются.