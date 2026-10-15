Челябинский «Трактор» разгромил «Шанхайских драконов»
Уверенная победа в гостевом матче
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» в Санкт-Петербурге встречался с «Шанхайскими драконами».
«Трактор» решил исход встречи за первые четыре с небольшим минуты первого периода, за которые успел отправить в ворота «Драконов» три шайбы. Сначала большинство реализовал Михаил Григоренко, а затем отличились Степан Горбунов и Ярослав Федосеев.
В начале второго периода «Шанхай» в большинстве смог отыграть две шайбы (голы на счету Дмитрия Яшкина и Дэвида Чена), однако «Трактор» смог восстановить разницу в счете: сначала свой первый гол в сезоне оформил Алексей Савельев, а затем Михаил Григоренко отличился второй раз в матче. Под конец третьего периода Максим Джиошвили отправил шестую шайбу в ворота «Драконов».
6:2 — победа «Трактора», который ушел с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.