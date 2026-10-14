В Первомайском переулке Ярославля введут одностороннее движение

Въезд в переулок будет разрешен только со стороны улицы Трефолева, поворот с Первомайской улицы закроют. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, решение принято для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.