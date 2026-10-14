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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Ярославль

«Шинник» вылетел из Кубка России после поражения со счетом 0:4

Ярославский «Шинник» проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:4 в матче пятого раунда Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча прошла 14 октября на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Ярославская команда завершила выступление в турнире.

Пресс-служба ФК "Шинник"

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник хозяев Валерий Царукян. На 28-й минуте капитан нижегородцев Николай Калинский не реализовал пенальти, однако на 35-й минуте Иван Бобёр удвоил преимущество своей команды.
Во втором тайме Глеб Пополитов забил третий мяч на 75-й минуте, а на 80-й Вячеслав Грулёв установил окончательный счет — 4:0.
«Нижний Новгород» вышел в следующий раунд Кубка России, где встретится с «Енисеем».
Виктория Самко