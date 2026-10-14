«Шинник» вылетел из Кубка России после поражения со счетом 0:4

Ярославский «Шинник» проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:4 в матче пятого раунда Пути регионов Кубка России по футболу. Встреча прошла 14 октября на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Ярославская команда завершила выступление в турнире.