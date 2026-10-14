В Ростове-на-Дону включили сирены
В Ростове-на-Дону включили сирены, сигнализирующие о ракетной опасности. О тревоге также оповестил глава городской администрации Александр Скрябин.
Сирены в городе завыли в 10:13, а спустя минуту в ГУ МЧС России по Ростовской области объявили ракетную опасность по всему региону.
Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать все правила безопасности. При обнаружении на земле фрагментов или составных частей ракет, необходимо по возможности сообщить по номеру «112».