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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону включили сирены

В Ростове-на-Дону включили сирены, сигнализирующие о ракетной опасности. О тревоге также оповестил глава городской администрации Александр Скрябин.
Сирены в городе завыли в 10:13, а спустя минуту в ГУ МЧС России по Ростовской области объявили ракетную опасность по всему региону.
Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать все правила безопасности. При обнаружении на земле фрагментов или составных частей ракет, необходимо по возможности сообщить по номеру «112».
Мария Хоперская