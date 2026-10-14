На 10 АЗС «ТЭС» в Севастополе 15 октября будут продавать все виды топлива

Рассылка кодов начнется с 21:00. Если заявку подавали ранее, она активна, если нет, подать ее можно в любое время, но учтут ее уже в завтрашней выдаче. Перед выездом рекомендуется проверить карту, так как топливо есть не на всех станциях.