На 10 АЗС «ТЭС» в Севастополе 15 октября будут продавать все виды топлива
На 10 АЗС «ТЭС» в Севастополе 15 октября все виды топлива по наличию будут в свободной продаже с лимитом 30 л. Заправки расположены на 5-м км, в Верхнесадовом, Гончарном, Музыках, Орлином, на Северной (Челюскинцев), Семипалатинской, Тавриде 1 и 2, а также на Фиоленте. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.
АИ-98, ДТ и ДТ NP будут продавать в свободном режиме по наличию круглосуточно, без ограничений по лимиту.
Продажа АИ-95 и АИ-92 на «ТЭС» будет идти по QR-кодам с 09:00 до 20:00 по цене не выше 100 руб. Лимит — 20 л. Заправка в канистры разрешена для всех видов топлива, лимит — до 20 л.
На 9 АЗС «АТАН» бензин АИ-95 будет доступен строго с 10:00 до 16:00 по QR-коду, лимит — 20 л, цена не выше 100 руб. Заправка в канистры запрещена.
Рассылка кодов начнется с 21:00. Если заявку подавали ранее, она активна, если нет, подать ее можно в любое время, но учтут ее уже в завтрашней выдаче. Перед выездом рекомендуется проверить карту, так как топливо есть не на всех станциях.