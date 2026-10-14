Реконструкцию Александровской площади в Ставрополе рассчитывают завершить к 2027 году
Власти Ставропольского края рассчитывают закончить реконструкцию Александровской площади в Ставрополе к празднованию 250-летия города в 2027 году. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил 14 октября во время прямой линии, отвечая на вопрос жителя о сроках завершения работ и возможных ограничениях в центре города на День Ставрополя, который отмечают в сентябре.
На обновление площади, также известной как площадь Ангела, направлено почти 1,7 млрд руб., большую часть финансирования обеспечивает краевой бюджет. По поручению губернатора ход работ контролируют профильные ведомства.
«У нас есть четкое понимание, что к празднованию 250-летия города Ставрополя мы должны завершить реконструкцию Александровской площади. У нас надежный партнер, который занимается реализацией проекта. Рассчитываем, что результат будет достойным нашего города и его жителей»,— заявил господин Владимиров.