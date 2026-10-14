Реконструкцию Александровской площади в Ставрополе рассчитывают завершить к 2027 году

Власти Ставропольского края рассчитывают закончить реконструкцию Александровской площади в Ставрополе к празднованию 250-летия города в 2027 году. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил 14 октября во время прямой линии, отвечая на вопрос жителя о сроках завершения работ и возможных ограничениях в центре города на День Ставрополя, который отмечают в сентябре.