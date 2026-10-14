В Краснодарском крае 15 октября ожидаются дожди и грозы

В Краснодарском крае в четверг, 15 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой дождь и гроза, во второй половине дня и вечером в отдельных районах сильный дождь. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.