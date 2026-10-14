В Краснодарском крае 15 октября ожидаются дожди и грозы
В Краснодарском крае в четверг, 15 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой дождь и гроза, во второй половине дня и вечером в отдельных районах сильный дождь. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.
Ветер прогнозируется восточной четверти 5-10 м/с, днем и вечером местами возможны порывы 11-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 градусов, днем 21-26 градусов, в горах ночью 7-12 градусов, днем 12-17 градусов.
На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Ночью в основном без осадков, утром и днем местами возможен дождь, во второй половине дня местами сильный. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью 15-20 градусов, днем 21-26 градусов.
Подчеркивается, что в Краснодаре 15 октября будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром, днем и вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Температура ночью 15-17 градусов, днем 23-25 градусов. При этом в городе и крае ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.