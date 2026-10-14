Около 800 домашних питомцев вывезли за рубеж через аэропорт Краснодара

Владельцы увезли питомцев в 30 стран. В государства Евросоюза отправились 142 животных. Чаще всего сертификаты оформляли для вывоза в Турцию, Сербию и Грузию, а популярным направлением также стал Таиланд, куда вывезли 36 животных.