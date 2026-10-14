Около 800 домашних питомцев вывезли за рубеж через аэропорт Краснодара
С начала года по состоянию на 12 октября Южное межрегиональное управление Россельхознадзора оформило в международном аэропорту Краснодара ветеринарные сертификаты на вывоз 750 животных-компаньонов за рубеж. Документы подготовили для 420 собак и 330 кошек, сообщает пресс-служба управления.
Владельцы увезли питомцев в 30 стран. В государства Евросоюза отправились 142 животных. Чаще всего сертификаты оформляли для вывоза в Турцию, Сербию и Грузию, а популярным направлением также стал Таиланд, куда вывезли 36 животных.
Специалисты управления оформили документы для вывоза животных в Канаду, Израиль, Чили, Индонезию, Черногорию, Швейцарию, Мексику, Вьетнам, ОАЭ и Китай. На вылет в страны Евразийского экономического союза оформили 137 домашних питомцев — 79 собак и 58 кошек. В страны СНГ — 28 животных: 20 собак, 7 кошек и одного волнистого попугая.
Отмечается, что перед вылетом специалисты осмотрели всех животных и проверили необходимые сопроводительные документы у хозяев, включая ветеринарные паспорта и результаты лабораторных исследований. Все питомцы оказались здоровы и вакцинированы от бешенства и других инфекционных заболеваний.