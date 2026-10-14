«Автомобилист» проиграл «Барысу» в Астане со счетом 4:1
Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Астане завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев.
В составе «Барыса» шайбы забросили Чейз Приски (11), Джейк Масси (39), Динмухамед Кайыржан (49) и Алихан Омирбеков (55). У «Автомобилиста» отличился Артем Каштанов (28).
«Барыс» набрал 18 очков после 15 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 14 очками после 14 игр располагается на восьмой строчке.
В следующем матче екатеринбургский клуб 16 октября сыграет с «Авангардом» в Омске.