В Черноземье 16 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +20°C
В пятницу, 16 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +11°C до +20°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +13°C, днем поднимется до +16°C, вечером дойдет до +14°C, а ночью столбик термометра снова покажет +13°C. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет +13°C, днем воздух прогреется до +18°C, вечером ожидается +15°C, а ночью температура вновь опустится до +13°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром ожидается +12°C, днем будет до +17°C, вечером — +14°C, а ночью температура снова опустится до +12°C. Ветер до 6 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +13°C, днем поднимется до +19°C, вечером будет +15°C, а ночью столбик термометра покажет +12°C. Ветер до 4 м/с.
В Орле утром ожидается +12°C, днем — +17°C, вечером столбик термометра опустится до +14°C, а ночью будет +11°C. Ветер до 5 м/с.
В Тамбове утром будет +14°C, днем — +20°C, вечером — +15°C, а ночью столбик термометра опустится до +12°C. Ветер до 5 м/с.