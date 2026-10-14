Чтобы жизнь медом казалась

При этом единого государственного стандарта на чак-чак не существовало вплоть до 2026 года. Производители — от небольших кондитерских до крупных фабрик — работали по собственным техническим условиям, которые утверждали самостоятельно. В результате два продукта с одинаковым названием могли заметно различаться по составу. Один производитель использовал натуральный мед и топленое масло, ориентируясь на рецепт, близкий к описанному Юнусом Ахметзяновым. Другой мог готовить медово-сахарный сироп или применять более дешевые заменители, поскольку натуральный мед — один из наиболее дорогих ингредиентов десерта. При отсутствии единой нормы подобные различия сами по себе не означали нарушения требований к продукту.