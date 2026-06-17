Сегодня в Казани стартовал саммит Россия — АСЕАН с участием представителей всех стран Юго-Восточной Азии. В городе вновь используется традиция встреч гостей с караваем и чак-чаком, которую после проведения Саммита БРИКС в 2024 году уже окрестили «чак-чак-дипломатией», а первыми неформальными гостями форума стали лаосские слоны — новые обитатели Казанского зооботсада. Главные лица мероприятия — в материале «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на МВЦ «Казань Экспо» в первый день проведения саммита

Фото: Влас Северин, Коммерсантъ Вид на МВЦ «Казань Экспо» в первый день проведения саммита

Фото: Влас Северин, Коммерсантъ

Россия

Делегацию России на саммите возглавляет президент Владимир Путин. 17 июня глава государства проводит серию двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, а также торжественный прием в новом здании театра имени Камала.

«Сегодня перед нами стоят новые задачи. Среди них — активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ. Широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики», — отметил в приветствии участникам и гостям Делового форума Россия — АСЕАН президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время церемонии официальной встречи и торжественного приема от имени президента России в честь глав делегаций-участников саммита Россия – АСЕАН в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин во время церемонии официальной встречи и торжественного приема от имени президента России в честь глав делегаций-участников саммита Россия – АСЕАН в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Форум открылся сегодня в Казани и стал первым событием деловой программы юбилейного саммита, приуроченного к 35-летию установления диалогового партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Владимир Путин добавил, что важно, что в тех же направлениях работают партнеры по Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и другим объединениям, представители которых присутствуют на форуме.

Помимо главы государства, в состав делегации входят — вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев и министр науки Валерий Фальков. От администрации президента в саммите участвуют замруководителя администрации Максим Орешкин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Деловые круги представят глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев и председатель «Деловой России» Алексей Репик. Об этом ТАСС сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Индонезия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В казанском аэропорту главу МИД Индонезии встретил вице-премьер республики Василь Шайхразиев

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан В казанском аэропорту главу МИД Индонезии встретил вице-премьер республики Василь Шайхразиев

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

На саммите самую крупную страну Юго-Восточной Азии как по населению, так и по территории представляет министр иностранных дел Сугионо. Президент Прабово Субианто не приехал. Такая же ситуация была и на саммите БРИКС в 2024 году — тогда президент отсутствовал из-за инаугурации и формирования нового кабинета. При этом президент Индонезии часто посещает Россию: в апреле текущего года он уже приезжал в Москву с рабочим визитом, где провел переговоры с Владимиром Путиным.

Филиппины

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главу Филиппин встретил раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Главу Филиппин встретил раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Президент Фердинанд Маркос-младший прибыл в Казань 17 июня. Филиппины в этом году председательствуют в АСЕАН, поэтому их лидер стал одним из ключевых участников саммита. В тот же день в театре имени Галиасгара Камала состоялась его встреча с Владимиром Путиным. Глава российского государства поприветствовал филиппинского коллегу, отметив, что это его первый визит в Россию, и подчеркнув символичное совпадение: у обеих стран национальные праздники приходятся на 12 июня.

12 июня День России отмечается 12 июня в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году, а на Филиппинах в этот же день празднуют День независимости — страна освободилась от колониальной зависимости от США.

Также во время встречи Владимир Путин напомнил, что в этом месяце исполняется 50 лет дипломатическим отношениям России и Филиппин, а за минувший год двусторонний товарооборот превысил полмиллиарда долларов. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере поставок сельхозпродукции и энергоресурсов, а также работу совместной Российско-Филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

Лаос

Премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона в аэропорту Казани также встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Как и других гостей, премьера поприветствовали чак-чаком и караваем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон и раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон и раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Саммит Россия — АСЕАН стал поводом для еще одного события: на прошлой неделе в Казань доставили двух самок лаосских слонов, которых президент Лаоса Тхонглун Сисулит передал в дар России в честь 65-летия дипломатических отношений между странами. Сегодня Рустам Минниханов и Сонсай Сипхандон посетили Казанский зооботанический сад, чтобы увидеть новых обитателей. В слоновнике уже живет девятилетний Филимон, а теперь к нему подселили двух самок — пятилетнюю Сахару и четырехлетнюю Удачу. Слоны уже освоились на новом месте. Вместе с ними из Лаоса приехали киперы, которые будут делиться опытом с казанскими коллегами. Сонсай Сипхандон передал Минниханову сертификат об официальной передаче слонов, а раис Татарстана вручил лаосскому премьеру благодарственное письмо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые обитатели зоопарка

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Новые обитатели зоопарка

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Бруней

Прибыл для участия в саммите и султан Брунея Хассанал Болкиах — самый долгоправящий монарх в современном мире, находится на престоле с 1967 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Султана Брунея также встретил раис Татарстана. Разумеется, не обошлось и без угощений

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Султана Брунея также встретил раис Татарстана. Разумеется, не обошлось и без угощений

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

На сегодняшней встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Брунея назвал Казань красивым городом и признался, что с вспомнил свой предыдущий визит в Россию, который состоялся более 10 лет назад.

Вьетнам на мероприятии представляет премьер-министр Ле Минь Хынг, Камбоджу — премьер-министр Хун Манет, Малайзию — премьер-министр Анвар Ибрагим. От Мьянмы в саммите участвует специальный представитель президента Хау Кхан Сум, Сингапур представлен премьер-министром Лоуренсом Вонгом, Таиланд — премьер-министром Анутином Чарнвиракулом, а Восточный Тимор — премьер-министром Шананой Гужмао.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Раис Татарстана Рустам Минниханов (слева) и премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг (посередине). Позже между ними состоялась встреча, где стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество. По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Вьетнамом достиг $63 млн, показав заметный рост Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Камбоджу на саммите представляет премьер-министр Хун Манет (посередине). В международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая его встретил исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов (справа) Фото: Росконгресс Малайзию на саммите представляет премьер-министр Анвар Ибрагим. На переднем плане слева — премьер-министр страны, справа — глава Татарстана Рустам Минниханов Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Мьянму на саммите представляет специальный представитель президента Республики Союз Мьянма Хау Кхан Сум. На фото спецпредставитель президента Мьянмы — посередине, справа — министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров Фото: Кирилл Казачков / Росконгресс На фото — раис Татарстана Рустам Минниханов встречает премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга в аэропорту Казани Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан На фото — премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул с супругой по прибытии в Казань Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан На фото — премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао (в центре), раис Татарстана Рустам Минниханов (слева) и мэр Казани Ильсур Метшин (справа) Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Следующая фотография 1 / 7 Раис Татарстана Рустам Минниханов (слева) и премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг (посередине). Позже между ними состоялась встреча, где стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество. По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Вьетнамом достиг $63 млн, показав заметный рост Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Камбоджу на саммите представляет премьер-министр Хун Манет (посередине). В международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая его встретил исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов (справа) Фото: Росконгресс Малайзию на саммите представляет премьер-министр Анвар Ибрагим. На переднем плане слева — премьер-министр страны, справа — глава Татарстана Рустам Минниханов Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Мьянму на саммите представляет специальный представитель президента Республики Союз Мьянма Хау Кхан Сум. На фото спецпредставитель президента Мьянмы — посередине, справа — министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров Фото: Кирилл Казачков / Росконгресс На фото — раис Татарстана Рустам Минниханов встречает премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга в аэропорту Казани Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан На фото — премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул с супругой по прибытии в Казань Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан На фото — премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао (в центре), раис Татарстана Рустам Минниханов (слева) и мэр Казани Ильсур Метшин (справа) Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Кто еще прибыл в Казань

Также в Казань прибыли генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн, который координирует работу ассоциации с 2023 года, и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев.

ШОС ШОС — международная организация государств по вопросам экономического сотрудничества, безопасности, противодействия экстремизму и терроризму. В нее входят десять стран: Россия, Индия, Иран, Казахстан, КНР, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь.

С 17 по 19 июня 2026 года в Казани впервые проходит саммит Россия — АСЕАН — встреча глав государств и правительств стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Мероприятие нацелено на укрепление политического диалога, расширение экономического взаимодействия и развитие социально-гуманитарных связей между Россией и странами региона.

Влас Северин