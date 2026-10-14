В ЮФО спрос на подработку для продавцов вырос в 2,7 раза
В январе–сентябре 2026 года в ЮФО число предложений о подработке для продавцов выросло в 2,7 раза (+170%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Им предлагали в среднем 5 773 руб. за смену. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Авито Подработки».
На втором месте по спросу — продавцы-кассиры. Предложений для них стало больше в 2,4 раза (+144%), средние предлагаемые вознаграждения составили 3 894 руб. за смену. Промоутеров искали на 71% чаще, чем годом ранее, — в среднем им предлагали 3 053 руб. за смену.
В целом в ритейле по России за январь–сентябрь 2026 года число предложений о подработке увеличилось на 86%. Средние предлагаемые зарплаты за смену достигли 4 046 руб. В общепите предложений стало больше на 48%, исполнители могли рассчитывать в среднем на 4 350 руб. за смену.
Исполнители также чаще рассматривают подобную подработку. За девять месяцев 2026 года число откликов на позиции курьеров выросло на 52%, бариста — на 37%. По данным опроса, 17% респондентов хотели бы заниматься подработкой, связанной с мероприятиями и общением с людьми.
Директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков отметил, что в период распродаж исполнителям важно не просто быстро обслуживать клиентов, но и внимательно относиться к их вопросам. Бизнесу в этих условиях нужно заранее объяснять задачи и подсказывать, как действовать в сложных ситуациях.