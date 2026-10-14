В ЮФО спрос на подработку для продавцов вырос в 2,7 раза

Директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков отметил, что в период распродаж исполнителям важно не просто быстро обслуживать клиентов, но и внимательно относиться к их вопросам. Бизнесу в этих условиях нужно заранее объяснять задачи и подсказывать, как действовать в сложных ситуациях.