В Ростовской области спрос на промоутеров для подработки вырос на 59%

В Ростовской области промоутеры стали самыми востребованными исполнителями для подработки в третьем квартале 2026 года. Число предложений для них увеличилось на 59% год к году. В среднем за смену им предлагали 4,5 тыс. руб. Соответствующие данные исследований, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов», приводят в пресс-службе «Авито».