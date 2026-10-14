В Ростовской области спрос на промоутеров для подработки вырос на 59%
В Ростовской области промоутеры стали самыми востребованными исполнителями для подработки в третьем квартале 2026 года. Число предложений для них увеличилось на 59% год к году. В среднем за смену им предлагали 4,5 тыс. руб. Соответствующие данные исследований, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов», приводят в пресс-службе «Авито».
Второе место по динамике спроса заняли комплектовщики: количество предложений для них выросло на 54%. Среднее вознаграждение составило 5,3 тыс. руб. за смену. На третьем месте оказались работники торгового зала, которых стали искать на 45% чаще. Им предлагали в среднем 3,8 тыс. руб. за смену.
В целом по России, по данным аналитиков, наиболее заметно число предложений о подработке выросло для работников кухни — на 127%, упаковщиков — на 125% и продавцов — на 120%. Увеличился также спрос на сборщиков мебели (+116%) и фасовщиков (+93%).
Одновременно заказчики повышали оплату труда. По России среднее предлагаемое вознаграждение за смену для промоутеров выросло за год на 55%, до 3,1 тыс. руб. Для работников кухни показатель увеличился на 42%, до 5,5 тыс. руб., для работников торгового зала — на 37%, до 3,8 тыс. руб.
Интерес к подработке вырос и со стороны исполнителей. Наиболее заметную динамику аналитики зафиксировали у курьеров (+53%), упаковщиков (+32%) и сборщиков мебели (+18%).