В аэропорту Сочи отменили шесть рейсов
По данным на 17:00 мск 14 октября, в аэропорту Сочи после снятия недавних ограничений на полеты отменены шесть рейсов, задерживаются десять рейсов на прилет и вылет. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани города-курорта.
На вылет в аэропорту Сочи задержаны пять рейсов. Самолеты должны направиться в Уфу и Москву. Отмененных рейсов нет.
На прилет задержаны пять рейсов. Самолеты должны прибыть из Уфы, Минеральных Вод, Москвы, Стамбула и Тель-Авива. Отменены шесть рейсов: SU-1118 из Москвы, SU-1074 из Москвы, A4-5006 из Ярославля, SU-1110 и SU-1152 из столицы, а также DP-330 из Саратова.