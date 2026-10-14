В аэропорту Сочи отменили шесть рейсов

На прилет задержаны пять рейсов. Самолеты должны прибыть из Уфы, Минеральных Вод, Москвы, Стамбула и Тель-Авива. Отменены шесть рейсов: SU-1118 из Москвы, SU-1074 из Москвы, A4-5006 из Ярославля, SU-1110 и SU-1152 из столицы, а также DP-330 из Саратова.