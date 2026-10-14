В Ярославле несколько классов отправили на карантин из-за гепатита А
В образовательном комплексе №19 в Ярославле несколько классов отправили на карантин до 5 ноября. В помещениях провели дезинфекцию, организовали разделение потоков учащихся, а контактных лиц взяли под наблюдение врачей. Об этом сообщило министерство образования Ярославской области.
Ранее о случаях заболеваний гепатитом А сообщили родители в соцсетях. В министерстве сообщили, что заболели два школьника.
«По данным Роспотребнадзора, имеет место семейный очаг заболеваемости», — сообщили в министерстве.
Ведомство уточнило, что заболевшие дети проходят лечение. В связи с капитальным ремонтом школы №37 начальные классы занимаются в здании детского сада №67, входящего в состав образовательного комплекса. Дошкольных групп в учреждении сейчас нет.
Родителям предложили привить детей. По данным министерства, вакцины достаточно, дополнительная закупка не требуется.
Еще один случай заболевания выявили у воспитанника детского сада №40, входящего в образовательный комплекс. В учреждении группу изолировали на карантин на 35 дней, проводят дезинфекцию, ежедневные осмотры детей и иммунизацию.