В Ярославле несколько классов отправили на карантин из-за гепатита А

В образовательном комплексе №19 в Ярославле несколько классов отправили на карантин до 5 ноября. В помещениях провели дезинфекцию, организовали разделение потоков учащихся, а контактных лиц взяли под наблюдение врачей. Об этом сообщило министерство образования Ярославской области.