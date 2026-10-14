Уральские волонтеры отремонтировали школьные мастерские в ДНР
Волонтерский центр депутата думы Екатеринбурга Алексея Вихарева отремонтировал учебные мастерские Гранитненской школы в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Алексея Вихарева.
«Добровольцы демонтировали старые настенные и напольные покрытия, подготовили и выровняли стены и потолок, залили пол. Школе передали 21 светодиодный светильник. Уже во второй четверти школьники начнут заниматься в обновленных, современных мастерских»,— говорится в сообщении. Как пояснила директор школы Александра Коссе, вопрос ремонта мастерских стоял остро: «Станки и оборудование есть, а где на них работать — нет».
Ремонт мастерских был сделан в рамках проекта «Добровольческий десант», который реализуют уральцы в Тельмановском муниципальном округе с 2024 года. За счет финансовой поддержки были приобретены стройматериалы, оборудование, топливо, оплачены дорога, проживание и питание участников. Кроме того, волонтеры привезли бойцам машины, антидроновые капсулы и посылки, а участникам «Движения первых» — технику для работы.
В проекте участвуют добровольцы регионального штаба #МыВместе, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодой гвардии Единой России» и Волонтерского центра Вихарева. Его поддержали группа компаний «Сима-ленд» и ООО «Форэс». «Вместе с правительством Свердловской области поддерживаем подшефную территорию в ДНР несколько лет, помогаем налаживать новую мирную жизнь»,— отметил Алексей Вихарев.
С 2024 года уральцы несколько раз приезжали в Тельмановский округ, чтобы помогать в благоустройстве общественных пространств и восстановлении памятников.