Уральские волонтеры отремонтировали школьные мастерские в ДНР

«Добровольцы демонтировали старые настенные и напольные покрытия, подготовили и выровняли стены и потолок, залили пол. Школе передали 21 светодиодный светильник. Уже во второй четверти школьники начнут заниматься в обновленных, современных мастерских»,— говорится в сообщении. Как пояснила директор школы Александра Коссе, вопрос ремонта мастерских стоял остро: «Станки и оборудование есть, а где на них работать — нет».