В Татарстане суд взыскал 700 тысяч с судоходной компании за травмы работницы
Набережночелнинский городской суд взыскал с судоходной компании 700 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу матроса-повара, получившей тяжелые травмы на теплоходе. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года в районе поселка Нефтебаза на Каме. Работница получила травмы спины и головы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
По данным прокуратуры, причиной происшествия стали ненадлежащая организация работ и нарушения требований охраны труда. Государственная инспекция труда привлекла должностное лицо судоходной компании к административной ответственности и назначила штраф.