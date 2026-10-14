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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Приволжье

Подросток по указанию неизвестных сообщил о минировании школы в Семенове

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ по факту поступившей на электронную почту школы в Семенове информации от подростка о минировании учебного заведения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Полицейские установили, что письмо отправили с электронной почты подростка, которую на его имя зарегистрировали неизвестные. Ранее ему писали в мессенджере и угрожали удалить его учетные записи в играх и почте. Чтобы сохранить их, собеседник заставил его выполнить ряд заданий.
В частности, его убедили отправить с зарегистрированного на него адреса электронной почты сообщение о минировании школы с требованием перевести 1,5 млн руб. на указанный счет под угрозой взрыва, отметили в полиции.
Владимир Зубарев