Подросток по указанию неизвестных сообщил о минировании школы в Семенове

Полицейские установили, что письмо отправили с электронной почты подростка, которую на его имя зарегистрировали неизвестные. Ранее ему писали в мессенджере и угрожали удалить его учетные записи в играх и почте. Чтобы сохранить их, собеседник заставил его выполнить ряд заданий.