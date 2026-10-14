Суд в Краснодаре разрешил владельцу сохранить магазин без разрешения на строительство
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал администрации города Краснодара в требовании снести крупное торговое здание в поселке Индустриальный. Постановление суда опубликовано в картотеке инстанции.
Суд подтвердил решение первой инстанции, оставив в силе право собственности индивидуального предпринимателя Сергея Котова на нежилое здание площадью 935,3 кв. м по адресу ул. Солнечная, 45/1.
Согласно материалам дела, муниципальные власти обратились в суд с иском о признании постройки самовольной и ее сносе. Администрация указывала на отсутствие разрешения на строительство и нарушение градостроительных регламентов: здание было возведено ближе к фасадной границе участка, чем это разрешено правилами застройки (нарушение составило 14,67%). Истец также требовал расторгнуть договор аренды, снять объект с кадастрового учета и взыскать судебную неустойку в размере 60 тыс. руб. за каждый день просрочки сноса.
Апелляционная коллегия согласилась с выводами нижестоящего суда, отказавшего властям в иске. Суд опирался на результаты судебной строительно-технической экспертизы. Эксперты признали, что отсутствие разрешения на строительство является формальным признаком самовольной постройки, однако объект полностью соответствует строительным, противопожарным и санитарным нормам.
Единственное неустранимое нарушение — отступ от фасадной границы — составляет всего 14,67%. Суд квалифицировал это отклонение как незначительное, не создающее угрозы жизни и здоровью граждан.
Устранение дефектов: выявленные экспертами мелкие недочеты (отсутствие отмостки и козырьков над двумя входами) были полностью устранены ответчиком к моменту повторного рассмотрения дела, что подтверждено актами выполненных работ.
Кроме того, суд признал пропуск срока исковой давности. Право собственности на объект было зарегистрировано за предыдущим владельцем еще в 2017 году, а в 2019 году департамент архитектуры города уже выдавал на этот участок градостроительный план. Поскольку администрация обратилась в суд только в мае 2024 года, трехлетний срок давности истек. Суд подчеркнул, что к таким искам применяется общий срок давности, так как постройка не угрожает безопасности граждан.
Постановление Арбитражного суда Краснодарского края от 22.06.2026 оставлено без изменения, апелляционная жалоба мэрии — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу со дня его принятия.