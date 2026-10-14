Суд в Краснодаре разрешил владельцу сохранить магазин без разрешения на строительство

Кроме того, суд признал пропуск срока исковой давности. Право собственности на объект было зарегистрировано за предыдущим владельцем еще в 2017 году, а в 2019 году департамент архитектуры города уже выдавал на этот участок градостроительный план. Поскольку администрация обратилась в суд только в мае 2024 года, трехлетний срок давности истек. Суд подчеркнул, что к таким искам применяется общий срок давности, так как постройка не угрожает безопасности граждан.