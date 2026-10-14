Евросоюз частично снял санкции с Михаила Гуцериева
Совет ЕС исключил из списка санкций по Белоруссии российского предпринимателя, основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. В отношении него продолжают действовать санкции ЕС против России. Это следует из документа на сайте Евросовета.
Вместе с Михаилом Гуцериевым из списка санкций Евросоюза по Белоруссии исключили белорусского бизнесмена Виктора Шевцова. Ограничения предполагали блокировку активов и запрет на въезд в ЕС.
Изначально Евросоюз ввел санкции против Михаила Гуцериева в 2021 году, затем они несколько раз продлевались. Суд ЕС утверждал, что бизнесмен поддерживает власти Белоруссии, знаком с президентом республики Александром Лукашенко и «получает от этого выгоду».
Михаил Гуцериев оспаривал введенные против него санкции. В мае суд ЕС удовлетворил иск бизнесмена об отмене санкций, введенных против него в феврале 2025 года. Суд ЕС не смог доказать, что на момент вынесения решения Михаил Гуцериев продолжал «получать выгоду от режима Лукашенко или поддерживать его».