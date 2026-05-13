Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Гуцериева

Суд ЕС удовлетворил иск российского предпринимателя, основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева об отмене санкций Евросоюза, введенных против него в феврале 2025 года. Это следует из решения суда.

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Изначально Евросоюз ввел санкции против Михаила Гуцериева в 2021 году, затем они несколько раз продлевались. Суд ЕС утверждал, что бизнесмен поддерживает власти Белоруссии, знаком с президентом республики Александром Лукашенко и «получает от этого выгоду».

В феврале 2025 года суд ЕС продлил действие санкций на год. Суд ЕС не смог доказать, что на момент вынесения решения Михаил Гуцериев продолжал «получать выгоду от режима Лукашенко или поддерживать его».

Ранее суд ЕС отменил санкции в отношении господина Гуцериева, введенные в феврале 2024 года. Суд постановил, что Совет Евросоюза пользовался устаревшей информацией при вынесении решения.

