Как снимали санкции с российских бизнесменов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса санкции сняли в августе

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ С бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса санкции сняли в августе

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

19 мая 2023 года Минфин США снял санкции с основателя ИТ-компании IBS Group Анатолия Карачинского. Он попал в список в апреле 2022 года как член наблюдательного совета банка «Открытие», но в декабре покинул эту структуру.

6 июля 2023 года Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса. В феврале 2022 года бизнесмен покинул пост, а позже, по данным СМИ, уехал в США.

20 июля 2023 года Минфин Великобритании снял санкции с бизнесмена Олега Тинькова (признан иноагентом). В октябре 2022-го он сообщил об отказе от российского гражданства, а позднее продал долю в TCS Group.

20 июля 2023 года США сняли санкции с бывшего члена совета директоров «ФК Открытие» Андрея Голикова, так как он уже не занимал свою должность в компании.

14 сентября 2023 года ЕС не продлил санкции против экс-совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова. Их ввели на основании устаревшей информации: господин Ахмедов продал долю в «Нортгазе» в 2012-м. Тогда же ЕС не стал продлять ограничения против экс-главы Ozon Александра Шульгина и главы группы ЕСН Григория Березкина.

5 марта 2024 года Великобритания сняла санкции с основателя энергетической компании «Арети» Игоря Макарова. В июне 2023 года он отказался от гражданства РФ.

13 марта 2024 года ЕС исключил из санкционных списков экс-главу «Яндекса» Аркадия Воложа и вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца. Санкции признали «неоправданными с юридической точки зрения».

14 марта 2025 года ЕС исключил из санкционных списков основателя группы «Акрон» Вячеслава Кантора и бывшего главного исполнительного директора «Еврохима» Владимира Рашевского из-за «недостаточного юридического обоснования».

10 сентября 2025 года суд ЕС в Люксембурге постановил снять санкции с экс-главы совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского.

3 апреля 2026 года США сняли санкции с экс-главы «ФК Открытие» Михаила Задорнова, покинувшего компанию в 2023-м.

13 мая 2026 года суд ЕС удовлетворил иск основателя «Сафмар» Михаила Гуцериева об отмене санкций, наложенных за «поддержку режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

29 августа 2026 года Канада сняла санкции с бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. МИД сообщил, что получил от господина Чубайса заявление, «содержащее разумные основания» для этого.