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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Мир

В Хошимине прошла церемония прощания с 731 солдатом вьетнамской войны

В Хошимине состоялись похороны 731 солдата, погибшего во время вьетнамской войны. Об этом сообщает мировая служба радиостанции «Голос Вьетнама».
Их останки были эксгумированы во время национальной кампании «500 дней» по поиску и идентификации пропавших без вести. Тела извлекли из индивидуальных и братских могил в одном из городских парков. Несмотря на активные усилия по анализу ДНК, большинство погибших остались безымянными.
Торжественная церемония прошла при участии премьер-министра Ле Минь Хынга и других официальных лиц. Правительство Вьетнама намерено идентифицировать 7 тыс. останков к июлю 2027 года. По оценкам, во время военных конфликтов с 1945 по 1975 год погибло до 1,2 млн вьетнамских солдат.

Главные фотографии войны во Вьетнаме

«Напалм во Вьетнаме», Ник Ут. 8 июня 1972 года. В деревне Чангбанг к северо-западу от Сайгона шли ожесточенные бои между северовьетнамской и южновьетнамской армиями. Когда местные жители, среди которых и Ким Фук (в центре) покидали деревню, пилот южновьетнамских ВВС по ошибке принял эту группу за солдат и атаковал их напалмовыми бомбами. 9-летняя Ким Фук скинула с себя горящую одежду. Фотограф Ник Ут доставил пострадавших детей в госпиталь Кути. Врачи были уверены, что девочка не выживет. В последствии она получила мировую известность благодаря фотографии, переехала в Канаду и стала послом доброй воли ООН
1/201/20
Хорст Фаас. 1 марта 1965. «Американские вертолеты прикрывают наступление южно вьетнамских войск под Тэйнином» В начале марта 1965 года Южновьетнамские ВВС совместно с военными из США начали операцию «Раскаты грома» — масштабные бомбардировки северовьетнамских позиций. Удары наносились по гражданским объектам и рисовым полям, чтобы вызвать панику и неурожай в Северном Вьетнаме
2/202/20
Хорст Фаас. 15 июля 1963 года. «Женщина с детьми бежит из горящего дома» Всего за время войны более 700 тыс. граждан Южного Вьетнама покинули свои дома
3/203/20
Эдди Адамс. 5 мая 1968 года. «Молодые вьетнамцы смотрят на убитого военного» В мае 1968 года северовьетнамская коммунистическая армия начала наступление в китайском районе Сайгона. В ходе коротких столкновений погибли несколько мирных жителей, но серьезных военных успехов операция не принесла
4/204/20
Хуберт Ван Эс. 19 мая 1969 года. «Американский десантник мучается от боли в ожидании медицинской помощи» За время вьетнамской войны до 60 тыс. американских военных были убиты, еще 300 тыс. были ранены
5/205/20
Хорст Фаас. 1 января 1966 года. «Женщины и дети укрываются в канале от бомбардировки северовьетнамских ВВС»
6/206/20
Хорст Фаас. 11 апреля 1969 года. «Женщина плачет над телом своего мужа, найденного в братской могиле южновьетнамских военных» 18 лет войны силы Южного Вьетнама потеряли около 250 тыс. человек убитыми. При этом количество пострадавших мирных жителей до сих пор точно не установлены
7/207/20
Малколм Браун. 11 июля 1963 года. «Буддистский монах Тхить Куанг Дык во время акта самосожжения в Сайгоне» В 1963 году в Южном Вьетнаме назрел так называемый «буддистский кризис» после того, как власти республики разогнали религиозную демонстрацию. Во время акции погибли девять человек. В знак протеста против гонений на буддистов монах Тхить Куанг Дык поджег себя
8/208/20
Арт Гринспон. 14 апреля 1968 года. «Американские военные помогают пострадавшим сослуживцам и сигнализируют вертолету медицинской помощи»
9/209/20
24 октября 1964 года. «Южновьетнамские военные допрашивают пленного из Северного Вьетнама»
10/2010/20
Хорст Фаас. 1 августа 1962 года. «Южновьетнамские военные возвращаются в провинцию Камау после 4-дневного рейда на юге Вьетнама»
11/2011/20
Эдди Адамс. 1 февраля 1968 года. «Казнь в Сайгоне» В феврале 1968 года северовьетнамские военные начали масштабное наступление в Сайгоне. Фотограф был в китайском квартале города и увидел, как военные передают пленного мирного жителя своему командиру. Тот вытащил пистолет и выстрелил в молодого человека. За этот кадр Эдди Адамс получил Пулитцеровскую премию, но отказался от нее. «Я получил деньги за показ убийства. Уничтожены две жизни, а мне за это заплатили», — заявил фотограф. Снимок попал на первые полосы многих газет и значительно изменил отношение мирового сообщества к событиям во Вьетнаме
12/2012/20
Генри Хьюет. 14 мая 1966 года. «Вертолет поднимает тело мертвого американского парашютиста, чтобы перевезти его из зоны военного конфликта»
13/2013/20
Хорст Фаас. 27 ноября 1965 года. «Южновьетнамский военный в повязке, защищающей от трупного запаха» Поздней осенью 1965 года началось первое столкновение регулярных войск США с военными Северного Вьетнама
14/2014/20
Генри Хьюет. 25 сентября 1965 года. «Американские десантники пересекают реку в поисках позиций северовьетнамских военных» Вьетнамская война стала самым долгим конфликтом с участием войск США. Правительство страны потратило на военные действия $352 млрд
15/2015/20
Хорст Фаас. 18 июня 1965 года. «Война — это ад»
16/2016/20
Эдди Адамс. 28 января 1966 года. «Вьетнамский рыбак на фоне американских пехотинцев» Высадка военных из США в Куангнгай стала самой крупной передислокацией войск во Вьетнамской войне. Тогда 4 тыс. пехотинцев были выброшены на пляж, чтобы обнаружить расположение северовьетнамских военных
17/2017/20
Ричард Меррон. 22 октября 1965 года. «Южновьетнамские военные избивают пленника»
18/2018/20
Пол Эпли. 1 октября 1966 года. «Американские военные в дыму ждут прибытия вертолета с медиками в джунглях» В 1965-1966 годах американские военные совместно с южновьетнамской армией развернули масштабное наступление в джунглях Южного Вьетнама. При этом широко использовались зажигательные средства, химическое и биологическое оружие
19/2019/20
29 апреля 1975 года. «Военные сталкивают вертолет в море, чтобы освободить место для эвакуационных воздушных судов»
20/2020/20
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Вьетнам
Азия

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор