В Хошимине прошла церемония прощания с 731 солдатом вьетнамской войны

Их останки были эксгумированы во время национальной кампании «500 дней» по поиску и идентификации пропавших без вести. Тела извлекли из индивидуальных и братских могил в одном из городских парков. Несмотря на активные усилия по анализу ДНК, большинство погибших остались безымянными.