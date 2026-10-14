В Хошимине прошла церемония прощания с 731 солдатом вьетнамской войны
В Хошимине состоялись похороны 731 солдата, погибшего во время вьетнамской войны. Об этом сообщает мировая служба радиостанции «Голос Вьетнама».
Их останки были эксгумированы во время национальной кампании «500 дней» по поиску и идентификации пропавших без вести. Тела извлекли из индивидуальных и братских могил в одном из городских парков. Несмотря на активные усилия по анализу ДНК, большинство погибших остались безымянными.
Торжественная церемония прошла при участии премьер-министра Ле Минь Хынга и других официальных лиц. Правительство Вьетнама намерено идентифицировать 7 тыс. останков к июлю 2027 года. По оценкам, во время военных конфликтов с 1945 по 1975 год погибло до 1,2 млн вьетнамских солдат.