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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Урал

Семью мигрантов-нелегалов нашли полицейские в ходе рейда в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские во время рейда «Подросток» выявили семью иностранных граждан, незаконно находившихся в России, сообщили в УМВД Екатеринбурга. Мать и четверо детей жили в полузаброшенном частном доме, где из коммунальных удобств было только электричество, а санузел находился на улице.

УМВД по Екатеринбургу

По данным полиции, дети жили в антисанитарных условиях, не посещали образовательные учреждения и не наблюдались в медицинских организациях. Мать пояснила правоохранителям, что семья живет на деньги, которые присылает находящийся на заработках муж.
Так как никаких документов, дающих право на пребывание в стране, у семьи не было, полицейскими было принято решение о ее депортации. В настоящее время семью поместили в центр временного содержания иностранных граждан для последующей депортации.