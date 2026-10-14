Семью мигрантов-нелегалов нашли полицейские в ходе рейда в Екатеринбурге
В Екатеринбурге полицейские во время рейда «Подросток» выявили семью иностранных граждан, незаконно находившихся в России, сообщили в УМВД Екатеринбурга. Мать и четверо детей жили в полузаброшенном частном доме, где из коммунальных удобств было только электричество, а санузел находился на улице.
По данным полиции, дети жили в антисанитарных условиях, не посещали образовательные учреждения и не наблюдались в медицинских организациях. Мать пояснила правоохранителям, что семья живет на деньги, которые присылает находящийся на заработках муж.
Так как никаких документов, дающих право на пребывание в стране, у семьи не было, полицейскими было принято решение о ее депортации. В настоящее время семью поместили в центр временного содержания иностранных граждан для последующей депортации.