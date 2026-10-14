У берегов Турции обнаружено «старейшее кораблекрушение в мире»
Археологи нашли следы старейшего из известных морских крушений. По их данным, судно затонуло у южного побережья Турции от 4400 до 4700 лет назад. Об этом сообщают мировые медиа, включая The Times. Находка сделана экспедицией Ассоциации средиземноморской археологии под руководством профессора Хакана Ониза из Университета Акдениз (Турция).
Притом что деревянная конструкция судна не сохранилась, археологи датировали керамические сосуды и каменные якоря, обнаруженные на месте крушения, 2600–2400 годами до нашей эры.
Артефакты были обнаружены неподалеку от турецкого острова Кекова у побережья Анталии на глубине 30 м от поверхности моря.
По мнению ученых, судно, скорее всего, вышло из района Восточного Средиземноморья, где ныне расположены Сирия, Ливан и Израиль. Шло оно, огибая турецкое побережье, предполагают ученые, к Трое или же к минойцам на остров Крит.
По словам ученых, многие из поднятых керамических сосудов остались неповрежденными. В них найден глянцевый вязкий осадок, который ученые надеются идентифицировать.
Министерство культуры Турции уже сообщило, что найденные артефакты будут в ближайшие месяцы выставлены в Анталии.