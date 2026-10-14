Объемы импорта из Узбекистана на Урал выросли в три раза, экспорт снизился на треть

Объемы импорта из Китая выросли на 116,5%, из Германии в три раза, из Турции на 57%, из США в четыре раза. Основная номенклатура импорта: промышленное оборудование, электрические машины, продукция химической промышленности. Импорт фармацевтической продукции увеличился более чем в 34 раза. В четыре раза увеличился импорт запасных частей и комплектующих для транспортных средств, в девять — продуктов неорганической химии.