Объемы импорта из Узбекистана на Урал выросли в три раза, экспорт снизился на треть
В январе-августе в зоне деятельности Уральского таможенного управления (УТУ) экспорт в Узбекистан снизился на 37%, а объемы импорта из Узбекистана выросли в три раза, сообщил на пресс-конференции начальник УТУ Рафаэль Зверев
По его данным, внешнеторговый оборот со странами СНГ уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а со странами дальнего зарубежья увеличился на 59%. В денежном выражении он на Урале вырос на 53%, а в весовом — почти на 21%.
Основными партнерами Урала во внешней торговле являются Китай, Гонконг, Турция, Узбекистан, США. На них пришлось 83% стоимости экспортных поставок и 73% импортных.
Рост объемов экспорта в Китай составил 20,5%, а в Гонконг в 1 063 раза. Основная экспортная продукция в зоне деятельности Уральского таможенного управления — металлы и изделия из них, продукция химической отрасли, оборудование. В 2026 году в 3,5 раза увеличился экспорт продовольственных товаров. Экспорт злаков вырос в 16 раз, а экспорт подсолнечного масла — в три раза.
Объемы импорта из Китая выросли на 116,5%, из Германии в три раза, из Турции на 57%, из США в четыре раза. Основная номенклатура импорта: промышленное оборудование, электрические машины, продукция химической промышленности. Импорт фармацевтической продукции увеличился более чем в 34 раза. В четыре раза увеличился импорт запасных частей и комплектующих для транспортных средств, в девять — продуктов неорганической химии.
В непосредственном подчинении Уральского таможенного управления находятся Екатеринбургская, Курганская, Магнитогорская, Нижнетагильская, Тюменская, Ханты-Мансийская, Челябинская и Ямало-Ненецкая таможни.