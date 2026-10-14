Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №190

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Приволжье

Нижегородское ЦКБ по СПК спустило на воду «Валдай» для Саратова

Нижегородское Центральное конструкторское бюро имени Р. Е. Алексеева спустило на воду судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» для Саратовской области. Об этом сообщили в ЦКБ по СПК.

Екатерина Тарасова / Коммерсантъ

Новый «Валдай» — 23-е судно серии, которое построило ЦКБ. Для Саратовской области это уже пятое скоростное судно на подводных крыльях. Теплоход назвали в честь Героя Советского Союза, летчика Виктора Талалихина.
ЦКБ по СПК строит пассажирские скоростные суда «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р».
Владимир Зубарев