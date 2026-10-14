Нижегородское ЦКБ по СПК спустило на воду «Валдай» для Саратова
Нижегородское Центральное конструкторское бюро имени Р. Е. Алексеева спустило на воду судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» для Саратовской области. Об этом сообщили в ЦКБ по СПК.
Новый «Валдай» — 23-е судно серии, которое построило ЦКБ. Для Саратовской области это уже пятое скоростное судно на подводных крыльях. Теплоход назвали в честь Героя Советского Союза, летчика Виктора Талалихина.
ЦКБ по СПК строит пассажирские скоростные суда «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р».