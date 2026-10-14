В Анапе открылась Школа креативных индустрий

Виктория Лапина отметила, что подобные проекты способствуют росту интереса к культуре и различным видам искусства. По ее словам, важная роль в развитии учеников принадлежит преподавателям, которые передают им не только профессиональные знания и навыки, но и собственное отношение к творчеству. Елена Некрасова подчеркнула, что новая площадка станет местом обучения талантливых детей, которым в будущем предстоит участвовать в развитии города, региона и страны.