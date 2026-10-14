В Анапе открылась Школа креативных индустрий
В Анапе на базе Детской музыкальной школы №1 начала работу Школа креативных индустрий, где 120 школьников смогут бесплатно освоить современные цифровые технологии и творческие профессии. На оснащение образовательной площадки направили более 82 млн руб. из федерального, регионального и муниципального бюджетов, сообщили в пресс-службе мэрии.
В церемонии открытия приняли участие министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина, заместитель главы Анапы Галина Пивень, заместители председателя Совета города-курорта Елена Некрасова и Кирилл Тишевецкий, представители Анапского гарнизона, духовенства, а также руководители учреждений культуры и искусства.
Виктория Лапина отметила, что подобные проекты способствуют росту интереса к культуре и различным видам искусства. По ее словам, важная роль в развитии учеников принадлежит преподавателям, которые передают им не только профессиональные знания и навыки, но и собственное отношение к творчеству. Елена Некрасова подчеркнула, что новая площадка станет местом обучения талантливых детей, которым в будущем предстоит участвовать в развитии города, региона и страны.
Школу создали в рамках федерального проекта «Придумано в России». Инициатива рассчитана на учеников 5–11-х классов и ориентирована на развитие творческого потенциала молодежи, а также получение компетенций, востребованных в современных креативных индустриях. Для занятий закупили высокотехнологичное оборудование, которое позволит учащимся работать над собственными проектами в сфере медиа и искусства.
В образовательной площадке оборудовали шесть студий. Программа охватывает анимацию и 3D-графику, интерактивные цифровые технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), звукорежиссуру, современную электронную музыку, дизайн, фото- и видеопроизводство. Обучение сочетает теоретическую подготовку с практической работой по выбранным направлениям. Здание также адаптировали для маломобильных граждан.
На бюджетной основе в школе уже обучаются 120 юных анапчан, интересующихся цифровыми технологиями и творческими специальностями. Основная образовательная программа рассчитана на два года. За это время ученики смогут получить базовые знания и практический опыт, необходимые для реализации собственных идей.
Помимо регулярных занятий, на базе школы планируют проводить открытые мастер-классы, творческие лаборатории и культурно-просветительские мероприятия. Участие в них будет доступно в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья и представителям социально незащищенных категорий населения.
Открытие школы расширяет возможности дополнительного образования в Анапе и позволяет школьникам познакомиться с направлениями, в которых объединяются технологии, дизайн и искусство. Полученные навыки могут стать основой для дальнейшего профессионального обучения и работы над собственными творческими проектами.