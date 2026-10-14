В Марий Эл выплатили более 307 млн рублей семьям с двумя и более детьми
Отделение Социального фонда России по Марий Эл выплатило более 307 млн руб. работающим родителям двух и более детей. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
Выплату получили 11,9 тыс. жителей региона на 25,4 тыс. детей. Средний размер составил 26,3 тыс. руб.
Право на ежегодную семейную выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет, если совершеннолетние дети не состоят в браке.
Выплата доступна семьям, в которых доход на одного человека не превышает полуторакратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения.