В Тюмени с 15 ноября подорожает проезд в общественном транспорте

Для школьников проезд по транспортной карте будет стоить 7,5 руб., для студентов — 18,5 руб. Владельцы карт «Пенсионер» и «Льготная» смогут ездить бесплатно. Перевозка ручной клади при безналичной оплате будет стоить 42 руб., а за каждую тарифную зону за пределами Тюмени придется доплатить 12 руб.