В Тюмени с 15 ноября подорожает проезд в общественном транспорте
С 15 ноября в Тюмени вырастет стоимость проезда в общественном транспорте, сообщили в городской администрации. При оплате банковской картой или через QR-код поездка будет стоить 42 руб. вместо 37 руб.
Для школьников проезд по транспортной карте будет стоить 7,5 руб., для студентов — 18,5 руб. Владельцы карт «Пенсионер» и «Льготная» смогут ездить бесплатно. Перевозка ручной клади при безналичной оплате будет стоить 42 руб., а за каждую тарифную зону за пределами Тюмени придется доплатить 12 руб.
«Повышение тарифа на проезд обусловлено ростом эксплуатационных затрат транспортных предприятий в течение 2026 года. Накопленная инфляция в отрасли и удорожание ключевых ресурсов требуют пересматривать стоимость услуг, чтобы избежать сокращения маршрутной сети и сохранить регулярность движения»,— сообщили в мэрии.
Стоимость проезда при оплате наличными мэрия не опубликовала. По данным властей, около 98% горожан уже используют безналичные способы оплаты.