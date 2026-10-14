В Прикамье сократилось количество оружия у населения

Сегодня в Пермском крае зарегистрировано 46,4 тыс. владельцев гражданского оружия. Это на 2 тыс. человек меньше, чем годом ранее. При этом общее количество зарегистрированных единиц оружия также снизилось. В этом году их насчитывается только 88 тыс., в то время как годом ранее их было на 1,7 тыс. единиц больше. Об этом порталу v-kurse.ru сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. Наибольшее количество лицензированных владельцев оружия сосредоточено в крупных городах региона. В краевой столице их насчитывается 14,6 тыс. человек, Березниках — 2,3 тыс., Соликамске — 1,7 тыс.