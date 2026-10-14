Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода дрезины в Прикамье

ЧП произошло днем 14 октября 2026 года. На четном железнодорожном пути перегона «Копи — Кизел» Свердловской железной дороги у дрезины допущен сход колесной пары без опрокидывания. В результате инцидента никто не пострадал, ведутся восстановительные работы.