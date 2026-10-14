На капремонт Казанского ТЮЗа выделят 106,4 млн рублей
В Казани капитально отремонтируют здание Театра юного зрителя на улице Островского. На эти цели из бюджета Татарстана выделят 106,4 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
Работы включают строительно-монтажные работы, благоустройство территории, установку и монтаж оборудования, а также приобретение мебели, оборудования и инвентаря. Завершить работы и исполнить обязательства по контракту подрядчик должен до 1 декабря 2027 года.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».