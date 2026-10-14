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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Волга-Урал

На капремонт Казанского ТЮЗа выделят 106,4 млн рублей

В Казани капитально отремонтируют здание Театра юного зрителя на улице Островского. На эти цели из бюджета Татарстана выделят 106,4 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
На капремонт Казанского ТЮЗа выделят 106,4 млн рублей

На капремонт Казанского ТЮЗа выделят 106,4 млн рублей

Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Работы включают строительно-монтажные работы, благоустройство территории, установку и монтаж оборудования, а также приобретение мебели, оборудования и инвентаря. Завершить работы и исполнить обязательства по контракту подрядчик должен до 1 декабря 2027 года.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».
Анна Кайдалова